ادّعيا قدرتهما على تعديل قراءة عداد الكهرباء.. ضبط سوريين في جرائم نصب واحتيال

عُثر بحوزتهما على 17031 ريالًا..

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيمين اثنين تورّطا في ارتكاب جرائم نصب واحتيال، اليوم السبت. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السورية «في العقد الثالث من العمر»، لتورطهما بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، من خلال إيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة استهلاكها، مقابل حصولهما على مبالغ مالية؛ حيث عثر بحوزتهما على مبلغ وقدره 17031 ريالًا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: غرامة 85 ألف ريال بحق مخالفين لارتداء الكمامة بالقصيم

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