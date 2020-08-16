السعودية اليوم / مصر تُسجل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجلت مصر 116 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و 5141 حالة وفاة.

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01:28ت م

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القاهرة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجلت مصر 116 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 977 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و 5141 حالة وفاة.// انتهى //01:28ت م0137

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