السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 73 مهاجرًا غير شرعي



تونس 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أوقفت وحدات من الحرس البحري التونسي 73 مهاجرًا غير شرعي في عمليات متفرقة بمحافظتي مدنين وصفاقس جنوب البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه تم إيقاف المجموعة المهاجرة بشواطئ متفرقة من محافظتي صفاقس ومدنين على متن مراكب بحرية، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأضاف انه تم تقديمهم للجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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