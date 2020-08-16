السعودية | ارتفاع متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي 57 % في الربع الأول .. والمركبات 45 %

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سجل متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي والمركبات، التي أصدرتها شركات التأمين في السعودية خلال الربع الأول 2020، ارتفاعا 57 في المائة، و45 في المائة على التوالي.

وفي التفاصيل، أصدرت شركات التأمين خلال الفترة 2.347 مليون وثيقة تأمين، بنمو 11.1 في المائة، مقارنة بـ 2.112 مليون وثيقة خلال الربع الأول 2019، وبتراجع 0.7 في المائة، مقارنة بـ 2.363 مليون وثيقة خلال الربع الرابع 2019.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، سجل متوسط تكلفة وثيقة تأمين المركبات (البوليصة)، خلال الربع الأول، ارتفاعا 45.5 في المائة “643 ريال”، مقارنة بالربع السابق إلى 5621 ريالا، على الرغم من تراجع عدد الوثائق المصدرة من قبل شركات التأمين بنسبة 20 في المائة.

لكن الارتفاع في تكلفة الوثيقة (البوليصة) يعود لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها (ما دفعه المؤمن لهم أو مالكو وثائق التأمين) بنسبة 40 في المائة بما يعادل 780.33 مليون ريال.

وبالمثل، سجل متوسط تكلفة الوثيقة الواحدة للتأمين الصحي (البوليصة) ارتفاعا 57 في المائة “3203 ريالات” إلى 8825 ريالا، ويعود ذلك إلى نمو إجمالي الأقساط المكتتب بها 60.8 في المائة “2.892 مليار ريال”، علما أن عدد وثائق التأمين الصحي ارتفع 2.4 في المائة.