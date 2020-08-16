محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى (والدة) الزميل عبدالله بن محمد العلي المدير التنفيذي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية، وذلك إثر مرض عانته. ويتلقى العزاء تليفونيًا على أرقام : عبدالله 0597773852 - خالد 0500278475 . 16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 12:16 AM Advertisements والدة "الزميل عبدالله العلي" إلى رحمة الله والدة "الزميل عبدالله العلي" إلى رحمة الله انتقلت إلى رحمة الله تعالى (والدة) الزميل عبدالله بن محمد العلي المدير التنفيذي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية، وذلك إثر مرض عانته. ويتلقى العزاء تليفونيًا على أرقام : عبدالله 0597773852 - خالد 0500278475 . الكلمات المفتاحية ، والدة "الزميل عبدالله العلي" إلى رحمة الله ،

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