، بالفيديو .. انتقام مروع لفلاح من رجل ألقى إطارات قديمة في مزرعته ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم استهدافه 25 مرة خلال عام .. والكاميرا حلت المشكلة

"ما قام به هو الانتقام العادل"، هكذا وصف بعضهم ما قام به فلاح بريطاني، بعدما ضاق ذرعًا من قيام بعض الأشخاص بإلقاء الإطارات القديمة في مزرعته بإحدى قرى ضواحي ليفربول، حتى امتلأت المزرعة بالإطارات.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد سئم مربي الماشية والأغنام ستيوارت بولدوين، 56 عامًا، بعدما أصبح بعض الأشخاص يستهدفون مزرعته ويقومون بإلقاء الإطارات القديمة فيها وكأنها موقع لإلقاء القمامة.

وتضيف الصحيفة: عندما وصل عدد مرات استهدافه إلى 25 مرة على مدار عام كامل، قرر بولدوين وضع كاميرا مراقبة على الطريق إلى مدخل مزرعته، وبالفعل كشفت الكاميرات عن شاحنة صغيرة يهبط منها رجل ويسحب العديد من الإطارات ويلقيها في المزرعة، ثم يغادر المكان.

وقامت ابنة بولدوين "ميجان"، 25 عامًا، بنشر صورة الرجل على موقع "فيسبوك" وبالفعل توصلت إلى معرفة هوية الرجل الذي كان يلقي الإطارات وعنوان سكنه.

وبعدها تحدث "بولدوين" مع الرجل وأطلعه على شريط الفيديو وهو يلقي الإطارات القديمة، ومنحه ثلاثة أيام ليأتي ويأخذ الإطارات التي وصل عددها إلى أكثر من 400 إطار.

وحسب "الديلي ميل"، يدير "بولدوين" شركة لتربية الماشية والأغنام وصناعة السماد العضوي، ويخصص لذلك مزرعة ضخمة في قرية هيدوك بليفربول.

ولكن مرت الأيام الثلاثة ولم يقم الرجل بإزالة الإطارات، فجمع "بولدوين" مجموعة من العمال والأصدقاء وحملوا الإطارات كلها على شاحنة، وتوجه إلى مسكن الرجل، ووضع الإطارات كلها في حديقة منزل الرجل والتقط شريط فيديو لنفسه وهو يقوم بهذا ويقول: " نحن ننظف المزرعة ونعدها للزراعة والرعي ويأتي هؤلاء ليلقوا قمامتهم فيها، بدلاً من إلقائها في مكب النفايات مجانًا".

ويضيف "بولدوين": " نسى صاحب هذا المنزل 400 إطار في مزرعتي وها أنا أعيدهم إليه .. كنا حريصين ألا نحطم شيئًا".

وقال بعض الجيران: إنه منزل رجل يدعى ماثيو وورال باركين.

وبعدها نشر "بولدوين" فيديو على فيسبوك، أظهر فيه الإطارات في مزرعته، وكيف حملها في شاحنة ووضعها في حديقة منزل الرجل الذي ألقاها.

وأيد كثيرون "بولدوين" فيما قام به، بل وصفه بعضهم بالبطل، تقول نعومي شو:" كلما استيقظت ونظرت إلى مزرعتنا وجدت بعضهم قد قام بإلقاء القمامة، جميل أنك عثرت على الجاني".

وعلقت سوزانا آدامز: "أراهن أنه كان يتساءل أين ترك كل تلك الإطارات!".

وقال شخص آخر: أنا متأكد أنه سعيد لأنهم عادوا جميعًا سالمين.

وحسب الصحيفة، فإن عقوبة إلقاء القمامة في غير المكان المخصص لها هي 50 ألف جنيه إسترليني أو السجن لمدة عام.