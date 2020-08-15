شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الجامعي»: توزيع المقررات العلمية على 3 فترات والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، توزيع المقررات العلمية على 3 فترات تبدأ من الـ 8 صباحًا وحتى 10 مساء مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

وتابع فى تصريحات لقناة "الإخبارية": "الدليل الإرشادي للجامعات يؤكد ويشرح الإجراءات الاحترازية وحوكمة العودة الآمنة للدراسة الجامعة، بالمحافظة على صحة الطلاب، والطالبات، ومنسوبي الجامعات".