شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الجامعي»: توزيع المقررات العلمية على 3 فترات والان نبدء بالتفاصيل
وتابع فى تصريحات لقناة "الإخبارية": "الدليل الإرشادي للجامعات يؤكد ويشرح الإجراءات الاحترازية وحوكمة العودة الآمنة للدراسة الجامعة، بالمحافظة على صحة الطلاب، والطالبات، ومنسوبي الجامعات".
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