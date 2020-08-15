اخبار السعوديه

«التعليم الجامعي»: توزيع المقررات العلمية على 3 فترات 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الجامعي»: توزيع المقررات العلمية على 3 فترات  والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، توزيع المقررات العلمية على 3 فترات تبدأ من الـ 8 صباحًا وحتى 10 مساء مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

وتابع فى تصريحات لقناة "الإخبارية": "الدليل الإرشادي للجامعات يؤكد ويشرح الإجراءات الاحترازية وحوكمة العودة الآمنة للدراسة الجامعة، بالمحافظة على صحة الطلاب، والطالبات، ومنسوبي الجامعات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم الجامعي»: توزيع المقررات العلمية على 3 فترات  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا