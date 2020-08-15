ليون يضرب موعدا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المزيد

نجح فريق ليون الفرنسي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1 في الدور ربع النهائي.

وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل في الدقيقة 24 من عمر المباراة، عن طريق لاعبه ماكسويل كورني، قبل أن يعادل البلجيكي كيفن دي بروين النتيجة للسيتي في الدقيقة 69.

ونجح ليون في خطف الانتصار بهدفين متتاليين، عن طريق لاعبه موسى ديمبلي في الدقيقتين 79 و87 من عمر المباراة.

Advertisements

وبذلك ضرب الفريق الفرنسي موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجه الفائز من تلك المباراة مع المتأهل من المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني مساء الثلاثاء المقبل.

يُذكر أن هذه المرة هي الثانية التي يتأهل فيها ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما سبق وحقق ذلك في موسم 2009-2010.