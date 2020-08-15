اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالدوادمي

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - واس

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اعتمد مدير عام التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي اليوم ، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ ، وذلك على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير التعليم حرص الإدارة على تحقيق رغبات كل المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي وفق الاحتياج والأفضلية ، متمنياً لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد ، مشيراً إلى أنه يمكن للمنقولين والمنقولات الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور.

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