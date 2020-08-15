فيديو.. متحدث التعليم الجامعي: توزيع المقررات العملية سيكون على 3 فترات

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن توزيع المقررات العملية سيكون على 3 فترات تبدأ من الـ8 صباحًا وحتى 10 مساء مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

أضاف الأحمري، خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أن الدراسة عن بعد ستكون للمقررات النظرية وحضوريًّا للمقررات العملية والمهنية، وكل ذلك بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات مع أخذ الإجراءات الاحترازية بالاعتبار.

وقال متحدث التعليم الجامعي: إن الدليل الاسترشادي يشرح الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، مشددًا على أن هناك أرقامًا كبيرة تؤكد نجاح المملكة في التعليم عن بعد.

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وأضاف أن الجامعات ستعلن التفاصيل الخاصة بالمقررات كل جامعة بما يخصها.

استئناف الدراسة الجامعية:

وأعلن وزير التعليم، حمد آل الشيخ، عن آلية استئناف الدراسة للتعليم الجامعي في العام الدراسي الجديد.

وقال آل الشيخ خلال كلمة له مساء اليوم السبت: إن الدراسة للجامعات والتدريب التقني ستكون عن بعد للمقررات النظرية، فيما ستكون الدراسة حضوريًّا للجامعات والتدريب التقني بالنسبة إلى المقررات العملية.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ناقش قبل عدة أسابيع خلال لقاء عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

وأكد آل الشيخ خلال اللقاء أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية، داعيًا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم.

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