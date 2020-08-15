17 اتصالا في الدقيقة يتلقاها مركز 911 بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية المكالمات الواردة لمركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة أمس الأول 25,245 مكالمة، بمعدل 17 اتصال في الدقيقة، تنوعت بين إرشاد تائه وإبعاد حيوانات سائبة ومساعدة سائق ووجود ملكيات مفقودة والعثور على مفقودات داخل الحرم الشريف.

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