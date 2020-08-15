إحباط تهريب 50 كجم حشيش داخل تجويف مركبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان محاولة تهريب (50) كجم من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في صندوق مركبة، وذلك بمركز عمود الريث. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على المتورط بها، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته إلى جهة الاختصاص.

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