إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ابتداء من 28 نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي الأمير محمد بن سلمان ، يقام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة ابتداء من السبت 12 ربيع الآخر 1442 الموافق 28 نوفمبر 2020.

وأوضح نادي الصقور في بيان صحفي أن المهرجان الذي يعد فعالية وطنية لتعزيز الوعي والتثقيف بالموروث الثقافي لدى شرائح المجتمع المختلفة يقام حرصا ولي العهد على عدم انقطاع ممارسة ملاك وهواة الصقور لهوايتهم التراثية، خاصة أن هناك فوائد تطويرية تعود عليهم بشكل إيجابي من خلال الاستمرار في مسابقتي الملواح والمزاين.

وأكد النادي أن المهرجان يقام في إطار حرص القيادة الرشيدة، وسعيها الدائم للحفاظ على موروث الآباء والأجداد، إضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخ هذه الهواية العريقة وما يرتبط بها من القيم والعادات الأصيلة.

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وشدد البيان على أن المهرجان سيقام مع تطبيق جميع «الإجراءات الاحترازية» الواردة في «البروتوكولات الوقائية» الصادرة عن الجهات المختصة؛ لضمان سلامة جميع المشاركين، مؤكدا أن ذلك أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين في نادي الصقور السعودي.

وأشار النادي إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية التسجيل في المهرجان وجدول المسابقات وتفاصيل الجوائز في وقت لاحق.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، ويقام سنويا في ملهم (شمال الرياض) من أكبر سباقات الصقور على مستوى العالم، بشهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويشارك فيه نخبة ملاك الصقور على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستهدف جميع فئات الصقور المشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.