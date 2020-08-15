الإبل المرقمة تتخطى حاجز المليون والغرامة في انتظار المخالفين

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وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم يأتي قبل أسابيع قليلة من انتهاء مرحلة الترقيم الاختياري لمتون الإبل في المملكة وبدء مرحلة الترقيم الإلزامي، التي يترتب على مخالفيها فرض غرامة مالية للمخالفين وعدم امكانية الاستفادة من الخدمات البيطرية التى تقدمها الوزارة لملاك الإبل في المملكة، ومنها خدمات الرعاية البيطرية من أدوية ولقاحات، والمشاركة في مهرجانات الإبل، وغيرها.
ويأتي مشروع ترقيم الإبل الكترونيا في إطار إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 11/6/1439هـ، القاضي بإلزام ملاك الإبل بوضع الشريحة الالكترونية الخاصة بمشروع «الترقيم والتسجيل الالكتروني للحيوانات».
وجددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لملاك الإبل إلى استغلال المرحلة القائمة التي تقدم فيها خدمة الترقيم مجانا دون أي رسوم مالية، من قبل المنشآت البيطرية الخاصة، مزودي الخدمة المعتمدين لدى الوزارة.
وبإمكان ملاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم الكترونيا دون حضور إلى مقر الوزارة أو أحد فروعها، وذلك بزيارة موقعها الالكتروني (www.mewa.gov.sa) أو بالاتصال على الرقم الموحد (8001240025).
الهدف من مشروع «ترقيم الإبل الكترونيا»:
بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في المملكة
أنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي
تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني
الترصد للأمراض الحيوانية الوبائية
يساعد ملاك الإبل في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميا
يسهم في ضبط الإبل السائبة
الحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح
الحد من إتلاف الممتلكات على الطرق السريعة
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