شكرا لقرائتكم خبر «الإيكمو» يرفع نسبة التعافي من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساهم التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى في رفع نسب التعافي من الفشل التنفسي الحاد الناجم عن مرض كوفيد 19، وذلك باستخدام تقنية الإيكمو بنجاح على نحو 32 مصابا حتى أمس.

ويعمل جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم «الإيكمو» من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية، سواء في أوعية العنق أو الفخذ، ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون وإرجاعه للجسم، وبالتالي يعمل الجهاز كرئة خارجية تساعد على تروية الأعضاء حتى تتعافى الرئة وتستعيد وظائفها.

ويسعى الفريق الطبي المتخصص للتدخل العاجل واستخدام هذه التقنية للحالات المتقدمة في الفشل التنفسي والفشل التنفسي القلبي الحاد معا، فهو عبارة عن جسر يعطي للقلب والرئتين فرصة للتعافي، إضافة إلى علاج الأطفال والبالغين المصابين بفشل شديد في وظائف القلب أوالرئتين أو كلتيهما.

وتتوفر هذه الخدمة في عدد من المستشفيات المرجعية، وفي حال حاجة المريض في مستشفى طرفي لهذه الخدمة فيرسل فريق متخصص لتقييم حالة المريض وتركيب القساطر والبدء في تروية القلب والرئتين، ثم التنسيق لنقله لاستكمال العلاج في الوحدة المتخصصة في المستشفى المرجعي.