شكرا لقرائتكم خبر التعليم تعلنها بعد طول انتظار.. الدراسة عن بعد لأول 7 أسابيع عبر منصة «مدرستي» وقناة «عين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل مباشرة الهيئة الإدارية وغير الممارسين للتدريس بوزارة التعليم المقررة اليوم مهامهم الميدانية في المدارس بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتكون الدراسة عن بعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني وحضوريا للمقررات العملية.

وأكد آل الشيخ على ثقته بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس لإدارة عمليات التعليم عن بعد بكفاءة، وعلى دور الأسرة وأولياء الأمور في متابعة الرحلة التعليمية عن بعد لأبنائهم، مبينا أن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم.

وكان من المقرر أن تباشر الهيئة الإدارية وغير الممارسين للتدريس بوزارة التعليم اليوم مهامهم الميدانية في المدارس بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، وذلك لوضع الترتيبات النهائية للاستعداد للعام الدراسي المقبل 1442هـ، والتأكد من توفر وسائل السلامة وجاهزية مرافق المدارس ووصول الكتب الدراسية، والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والبروتوكولات المعتمدة في المباني التعليمية.

وبهذا القرار يبدأ 6 ملايين طالب وطالبة 11 محرم ولمدة سبعة أسابيع التعليم عن بعد، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بعد في الفصول الافتراضية والدراسة للجامعات والتدريب التقني عن بعد للمقرارات النظرية وحضوريا للمقررات العملية.