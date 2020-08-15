إنجاز 94% من صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف أمانة المنطقة الشرقية على صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام، حيث سيتم بداية سبتمبر المقبل الانتهاء من المرحلة الأخيرة من أعمال تأهيل وتطوير طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، أن العمل على إعادة التأهيل والتطوير بإزالة الطريق بدأ خلال يونيو من العام الماضي من خلال أربع مراحل عمل بطول إجمالي 8,900 متر طولي بالاتجاهين، وجرت إزالة كامل طبقات الرصف ونقل وتمديد الخدمات وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس وإعادة السفلتة بطبقتين وتعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

وأكد أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 94%، حيث تشمل أعمال المرحلة الأخيرة ما بين تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، صيانة طبقات الاسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية بطول 2800 متر طولي في الاتجاهين، وتم البدء بفرد المواد الحجرية وطبقة الاسفلت وجار الانتهاء منها قريبا، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال والافتتاح خلال أسبوعين وفقا للجدول الزمني المعتمد.