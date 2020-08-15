تدشين أول دار للسينما بحفر الباطن

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وتجول القريني داخل الموقع وتعرف على سوق السينما والقاعات المخصصة للعرض.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج جودة الحياة، مزروع المزروع، أن افتتاح السينما في حفر الباطن يأتي ضمن خطط التوسع في افتتاح صالات السينما في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد افتتاح دور للسينما في تبوك وحفر الباطن، مشيرا إلى افتتاح دور إضافية في مناطق أخرى لتخدم جميع سكان المملكة.
وأكد حرص برنامج جودة الحياة على رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز فرص الترفيه والسياحة في جميع مناطق المملكة بصورة متوازنة مع احتياجات المواطنين والمقيمين.
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