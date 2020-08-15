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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت فِرق الدفاع المدني من إبطال لغم صخري، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية، وذلك بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان.
أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة تلقى اليوم بلاغًا عن العثور على لغم صخري، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية. وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع، وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة. ولم تسجَّل - ولله الحمد - أية إصابات في الموقع.مدني جازان لغم صخري
مدني جازان: العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنيةفهد كاملي الخليج 365 2020-08-15
تمكنت فِرق الدفاع المدني من إبطال لغم صخري، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية، وذلك بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان.
أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة تلقى اليوم بلاغًا عن العثور على لغم صخري، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية. وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع، وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة. ولم تسجَّل - ولله الحمد - أية إصابات في الموقع.
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
11:21 PM
تمكنت فِرق الدفاع المدني من إبطال لغم صخري، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية، وذلك بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان.
أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة تلقى اليوم بلاغًا عن العثور على لغم صخري، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية. وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع، وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة. ولم تسجَّل - ولله الحمد - أية إصابات في الموقع.
، مدني جازان: العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية ،
المصدر : الخليج 365
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