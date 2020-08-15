شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالدوادمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي اليوم ، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ ، وذلك على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير التعليم حرص الإدارة على تحقيق رغبات كل المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي وفق الاحتياج والأفضلية ، متمنياً لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد ، مشيراً إلى أنه يمكن للمنقولين والمنقولات الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور.