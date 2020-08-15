شكرا لمتابعة خبر عن أهم الروابط التي يحتاجها الطالب والمعلم مع بداية العام الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن استئناف التعليم العام عن بعد في أول 7 أسابيع من الدراسة مع تقييم الوضع لاتخاذ الإجراء المناسب.
وإليكم أبرز الروابط الهامة التي قد يحتاجها المعلمين والطلاب خلال العام الجديد :
مربع أحمر منصة مدرستي :هنا
مربع أحمر رابط نظام فارس: هنا
مربع أحمر رابط نظام نور:هنا
مربع أحمر رابط منصة بياناتي:هنا
مربع أحمر الكتب الدراسية ١٤٤٢هـ:هنا
ويذكر أن وزير التعليم أار إلى أن حضور المعلمين والمعلمات، سيكون عن بعد في الفصول الافتراضية، لافتاً أن العملية التعليمية ستكون عبر منصة "مدرستي" والتي سيتم اطلاقها قريباً، مع استمرار بث قناة "عين".
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