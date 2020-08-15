إبطال مفعول لغم صخري جرفته سيول من الأراضي اليمنية إلى جازان

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الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى): أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم، بلاغاً عن العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل - ولله الحمد - أي إصابات في المواقع. أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم، بلاغاً عن العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل - ولله الحمد - أي إصابات في المواقع.

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