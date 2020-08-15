شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: 46% من المصابين الجدد بكورونا من الإناث والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تقرير وزارة الصحة الصادر اليوم، السبت، حول فيروس كورونا الجديد تفاصيل الحالات الجديدة المصابة بالفيروس.
وأكدت الوزارة أن 46% من المصابين من الإناث، فيما بلغت نسبة الإصابة من الذكور 54%، بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة التى سجلت اليوم 1413 حالة .
ونوهت الوزارة بأن نسبة الإصابات الجديدة من الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، و 1528 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (264,487) حالة.
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