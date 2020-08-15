رسمياً .. “وزارة التعليم” التعليم سيكون عن بُعد لهذه المدة … التفاصيل

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‏أعلن وزير التعليم بان العام الدراسي الجديد ١٤٤٢ هـ سيكون عن بُعد لمدة ٧ أسابيع و ‏سيتم تقييم الوضع في بقية الفصل الدراسي الأول و المعلمون والمعلمات عودتهم عن بعد ‏و التعليم عن بُعد سيكون عبر منصة مدرستي ، وسيتم إطلاقها قريباً ‏و أوضح الوزير بأنه لا يمكن أن تنجح رحلتنا في التعليم عن بُعد دون تعاون الأسرة.

‏بالنسبة التعليم الجامعي يكون عن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني وحضورياً للمقررات العملية.

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‏‎● تُبدأ الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى ابتداءً من تاريخ 1442/1/11 هـ؛ على أن يتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل؛ لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقاً للمتغيّرات والمستجدات.

●يبدأ اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة 7 صباحاً؛ وللمرحلة الابتدائية من الساعة 3 عصراً، لتمكين الأُسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العُمرية المبكرة في التعليم عن بُعد، ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات “عين”.

‏‎● تُخصص إدارة المدرسة يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.



