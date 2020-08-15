للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت، من القاطنين في منطقتي أشرفية ورميل. وقام مركز الملك سلمان، اليوم السبت، بتوزيع السلال الغذائية والتمور والحليب لـ447 عائلة متضررة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق. Advertisements اقرأ أيضًا: مفتو المناطق اللبنانية يثمنون المساعدات التي قدمتها السعودية للشعب اللبناني بالصور.. وصول الطائرة الرابعة من المساعدات السعودية لمنكوبي انفجار مرفأ بيروت

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُساعد 447 عائلة خلال يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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