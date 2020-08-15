بشرى سارة.. أدنى حصيلة وفيات بـ«كورونا المستجد» في المملكة منذ أسبوعين

مع تماثل 1528 مصابًا للشفاء..
سجلت المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة وفيات جراء فيروس «كورونا المستجد» منذ نحو أسبوعين. وهو التحدي الذي كسبته المملكة في إطار جهودها للحد من انتشار الفيروس، بفرض سلسلة من الإجراءات الاحترازية، والعودة بحذر، وفق شروط معينة.
وحرصت وزارة الصحة طوال الفترة الماضية، على التوعية والتحذير من طرق نشر العدوى، والحرص على ارتداء الكمامة، إلى جانب الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون، وهو ما ساهم في تراجع معدلات الإصابة.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، عن رصد 31 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 35 حالة أمس، وهو ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ الأول من أغسطس عندما تم تسجيل 30 وفاة.
ووفق بيانات وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 1413 إصابة جديدة بـ«كورونا المستجد»، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1383 إصابة في اليوم السابق.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التالي في المملكة منذ بداية الجائحة 297315 بما في ذلك 3369 حالة وفاة، و29459 حالة نشطة منها 1766 مريضًا في حالة حرجة.
وتماثل 1528 مصابًا بكورونا للشفاء في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 264487 شخصًا.
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