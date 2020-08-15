الانتهاء من أعمال تأهيل وتطوير طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام في سبتمبر

تُواصِل أمانة المنطقة الشرقية أعمال مشروع صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام؛ حيث ستتم بدايةَ شهر سبتمبر المقبل، المرحلة الأخيرة من أعمال تأهيل وتطوير طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير بإزالة الطريق خلال شهر يونيو من العام الماضي من خلال 4 مراحل عمل بطول إجمالي 8900 متر طولي بالاتجاهين، وتمَّت إزالة كامل طبقات الرصف ونقل وتمديد الخدمات وفرد ومعالجة 4 طبقات للأساس وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديل كامل الرصف ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

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وأكد أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 94%؛ حيث تشمل أعمال المرحلة الأخيرة بين تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، صيانة طبقات الأسفلت والرصف والجزيرة الوسطية بطول 2800 متر طولي في الاتجاهين، وتم البدء في فرد المواد الحجرية وطبقة الأسفلت، وجارٍ الانتهاء منها قريبًا، والمتوقع الانتهاء من الأعمال والافتتاح خلال أسبوعين وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

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