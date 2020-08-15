تعرف على إجراءات تغيير التخصص وشروط التحويل الخارجي بجامعة بيشة

تبدأ من الغد..
أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة بيشة، بدء فترة التحويل الداخلي والخارجي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441-1442هـ، اعتبارًا من يوم غد. وستتم عملية التحويل الداخلي والخارجي للجامعة عن طريق البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: egistration.ub.edu.sa/bisha/init.
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أن إجراءات تغيير التخصص تشترط الحصول على معدل تراكمي لفصلين دراسيين وعدم تجاوز أربعة فصول دراسية، مع أحقية التحويل مرة واحدة من كلية إلى كلية أخرى، وإمكانية إدخال رغبة أو أكثر حسب الأولوية، وأحقية التحويل مرتين بين أقسام الكلية.
وكشفت العمادة، عن أنه يشترط للتحويل الخارجي أن يكون الطالب أو الطالبة سعوديًا أو من أم سعودية، ومقيدًا في جامعة سعودية حكومية أو جامعة أهلية معتمدة، وتخضع جميع طلبات التحويل للطاقة الفعلية للقسم أو التخصص وتكون المفاضلة بين الطلاب وفقًا لمعدلاتـهم التراكمية، بالإضافة إلى أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن فصلين دراسيين، ولا يزيد عن أربعة فصول دراسية، مع الالتزام التام بالفترة الزمنية المحددة للتحويل الخارجي، وأن تكون الفترة المتبقية النظامية كافية لاستكمال متطلبات التخرج.
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