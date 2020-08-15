منع المباسط العشوائية بمكة

تواصل وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة النظافة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري قيام مراقبي البلدية بحملة على السوق الشعبي بحي الخنساء أسفر عن مصادرة 534 كجم من الخضروات والفواكه وتم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، مشيراً إلى مصادرة 677 كجم من الخردوات المتنوعة. من جانب آخر، واصلت بلدية العزيزية حملتها على الباعة الجائلين، المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية. وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر المالكي، أنه تم تنفيذ 137 جولة على المنشآت التجارية والغذائية للتأكد من تنفيذ البروتوكولات الوقائية والصحية، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة 145 كجم فواكه وخضروات من الباعة الجائلين وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.



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