تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة بالمدينة

ونفذت أمانة المنطقة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وكمرحلة أولى إعادة ترميم وتأهيل 220 شجرة، باستخدام معدات ووسائل متعددة مثل «وايرات قماش لاستعدال ما تم انحرافه وجرفه بمياه السيول من الأشجار، وشيولات لإعادة وضع سواتر حماية للأشجار، وقلابات، وونش فور كلفت، بمشاركة 10 أفراد من الكوادر البشرية».
يذكر أن مبادرة تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة تأتي في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة والتوسّع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة والحفاظ عليها، والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي.
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