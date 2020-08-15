رفحاء والدمام والجوف تسجل أرقاما قياسية في درجات الحرارة عالميا

رصد موقع yaleclimateconnections العالمي تسجيل مدن رفحاء والجوف والدمام 3 أرقام قياسية عالمية لدرجات الحرارة خلال شهر يوليو الماضي، إذ سجل الرقم الأول في تاريخ 24 يوليو، وكان من نصيب مدينة رفحاء التي سجلت يومها 50.6 درجة مئوية، فيما سجلت الجوف في 26 يوليو درجة حرارية قياسية تعادل 47.6 درجة مئوية، وكان آخر رصد لأعلى درجة حرارة في العالم من نصيب الدمام وذلك في 31 يوليو بواقع 50.4 درجة مئوية.

الأكثر حرارة

وفقا للباحثين، فإن شهر يوليو الماضي شهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة مقارنة بنفس الشهر من السنوات الماضية، وذلك منذ بدء حفظ السجلات في عام 1880. ووفقا لما ذكرته المراكز الوطنية للمعلومات البيئية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، في 13 أغسطس الجاري، فإن درجات الحرارة هذا العام تأتي في المركز الثاني مشاركة مع الرقم القياسي المسجل في يوليو 2016. وصنّفت وكالة «ناسا» الأمريكية يوليو الماضي على أنه ثاني أحر شهر يوليو على الإطلاق، وصنّفته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية على أنه رابع أحر شهر يوليو على الإطلاق.

وغالبًا ما تحدث اختلافات طفيفة في التصنيف بين مجموعات البحث المختلفة، نتيجة الأساليب المختلفة التي يستخدمونها للتعامل مع مناطق قليلة البيانات مثل القطب الشمالي.

عام حار آخر

وفقا لما ذكرته المراكز الوطنية للمعلومات البيئية، فإن الأشهر السبعة من يناير إلى يوليو ارتفعت فيها الحرارة بمعدل 1.05 درجة مئوية وهو معدل أعلى من متوسط ​​القرن العشرين. ويُصنف هذا على أنه ثاني أكثر الفترات حرارة، بعد 0.04 درجة مئوية فقط المسجل في عام 2016. وفقا لتوقعات درجات الحرارة السنوية، فإن عام 2020 لديه فرصة كبيرة أن يكون من ضمن السنوات الخمس الأكثر حرارة منذ بدء الرصد. وإذا كان الأمر كذلك، فإن السنوات التقويمية من 2014 إلى 2020 ستكون السنوات السبع الأكثر حرارة المسجلة. كما تشير التوقعات إلى أن عام 2020 لديه فرصة بنسبة 36.9% ليحل محل عام 2016 باعتباره العام الأكثر حرارة على الإطلاق. وتستند هذه الاحتمالات إلى العلاقات الإحصائية بدلا من أحداث الطقس والمناخ التي تتكشف. ومع تطور ظروف ظاهرة «النينيا» الآن، سيصبح من الصعب لعام 2020 تحطيم الرقم القياسي لعام 2016.

ومن المرجح أن يتم تعيين سجلات درجات الحرارة العالمية خلال ذروة الدورة الشمسية وأثناء أحداث النينيو القوية، نظرا للحرارة الزائدة من المحيط الهادئ الاستوائي حتى الغلاف الجوي. وجاء الدفء الملحوظ لعام 2020 في غياب ظاهرة النينيو القوية وخلال أقل دورة من أضعف الدورات الشمسية التي استمرت 11 عاما في القرن الماضي، مما يؤكد الدور المهيمن للاحترار العالمي الذي يسببه الإنسان في تسخين كوكبنا.

ارتفاع درجة حرارة المحيطات

كانت درجات حرارة المحيطات العالمية خلال شهر يوليو 2020 هي ثالث أعلى درجات حرارة مسجلة، وكانت درجات حرارة الأرض العالمية هي الأخرى الأكثر دفئا على الإطلاق. وكانت درجات الحرارة العالمية المقاسة بالقمر الصناعي في يوليو 2020 لأدنى ثمانية كيلومترات من الغلاف الجوي ثالث أحر أو ثاني أحر في 42 عاما، وفقا لجامعة ألاباما هنتسفيل وأنظمة الاستشعار عن بُعد.

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3 مدن سعودية تسجل أرقاما قياسية في الحرارة

24 يوليو 2020

رفحاء : 50.6 درجة مئوية

26 يوليو 2020

الجوف : 47.6 درجة مئوية

31 يوليو 2020

الدمام: 50.4 درجة مئوية