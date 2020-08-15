إحباط تهريب 1243 كيلوجراما من الحشيش في 5 أيام

أحبطت الجهات الأمنية في منطقتي الرياض وجازان 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر بلغت أوزانها نحو 1243 كلجم وذلك في غضون الخمسة أيام الماضية.

ففي الرياض أكد حرس الحدود أنه جرى إحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة التي بلغت 948 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض.

أما في جازان، فتمكن رجال حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه 245 كيلوجراما من الحشيش المخدر، وذلك في قطاع محافظة الدائر، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم 12 شخصا، 11 من الجنسية الإثيوبية وشخص واحد يمني الجنسية، وإحالتهم والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

كما تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أمس، من إحباط محاولة تهريب 50 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في صندوق مركبة، وذلك بمركز عمود الريث.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على المتورط بها، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته إلى جهة الاختصاص.

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3 محاولات لتهريب الحشيش في أسبوع

11 أغسطس: إحباط تهريب 948 كلجم في الرياض

12 أغسطس: التصدي لتهريب 245 كلجم بمحافظة الدائر

15 أغسطس: إحباط تهريب 50 كلجم بجازان