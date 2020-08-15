عودة منسوبي الهيئة التعليمية والإدارية للمدارس

يعود اليوم منسوبو الهيئة التعليمية والإدارية إلى مدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم الرسمية. وعملت إدارات التعليم خلال الفترة الماضية على تهيئة المدارس والعمل على تنظيفها وتعقيمها لبدء استئناف عمل الموظفين والموظفات، وتوفير كل السبل للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد، ومراعاة الحالات الصحية للجميع، مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة. يذكر أن الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل قدم جميع الخطوات المطلوب اتباعها لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومن أهمها الالتزام بارتداء الكمامة وتجنب المصافحة والتجمعات، والحرص على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف، وضرورة غسل اليدين باستمرار وتجنب لمس العينين والأنف، مع ضرورة الإفصاح في حال وجود أعراض للمرض والتوجه مباشرة إلى عيادات تطمن أو المراكز الصحية المعلن عنها، واتباع الإرشادات والتوجيهات المطلوبة، وإجراء فحص الحرارة للموظفين أثناء دخولهم مقر العمل، ووضع الملصقات الإرشادية والتثقفية في كيفية اتباع الاحترازات المطلوبة.



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