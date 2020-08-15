لبنان تُسجل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 397 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2650، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 97 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

22:24ت م

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بيروت 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 8442 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2650، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 97 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.// انتهى //22:24ت م0124

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