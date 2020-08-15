السعودية اليوم / تونس تسجل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 2023 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 54 حالة، إثر تسجيل وفاة جديدة بهذا الوباء.

// انتهى //

22:15ت م

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تونس 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 116 حالة محلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 2023 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 54 حالة، إثر تسجيل وفاة جديدة بهذا الوباء.// انتهى //22:15ت م0122

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