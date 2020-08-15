السعودية اليوم / انتشال جثتين وأشلاء لأحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت



بيروت 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه، في بيان اليوم، أنّ "فرق البحث والإنقاذ التابعة للجيش تمكّنت، بالتعاون مع فرق فوج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، من انتشال جثتين وأشلاء لأحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف البيان "إلى ذلك تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها بحثاً عن مزيد من المفقودين".

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21:41ت م

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