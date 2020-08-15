السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 1,229 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 56,729 إصابة مؤكدة و 1,229 حالة وفاة نتيجة فيروس

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,285,546 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 167,546 حالة وفاة.

// انتهى //

21:20ت م

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واشنطن 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 56,729 إصابة مؤكدة و 1,229 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,285,546 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 167,546 حالة وفاة.// انتهى //21:20ت م0111

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