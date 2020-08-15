السعودية اليوم / المغرب تُسجل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب 1776 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت21 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 632، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 28566 بعد تعافي 922 شخصًا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج حاليا هو 11819، من بينها 154 حالة حرجة.

//انتهى//

21:15ت م

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الرباط 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب 1776 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي إلى41017.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت21 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 632، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 28566 بعد تعافي 922 شخصًا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج حاليا هو 11819، من بينها 154 حالة حرجة.//انتهى//21:15ت م0110

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