السعودية اليوم / الأمن الجزائري يوقف 27 مهاجرًا غير شرعي



الجزائر 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أوقفت وحدات من الأمن الجزائري 27 مهاجرًا غير شرعي في عمليتين منفصلين بمحافظتي تلمسان والجزائرية العاصمة.

وأوضحت القيادة العامة للدرك الجزائري في بيانين منفصلين اليوم، أن وحداتها أوقفت 10 مهاجرين على متن قارب بشواطئ مدينة الغزوات بتلسمان، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية بطريقة غير شرعية باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأضافت أن وحدات أخرى من عناصرها أوقفت 17 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب بشواطئ زرالدة التابعة للجزائر العاصمة.

ولفت المصادر نفسها إلى أنه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وأنه تم مصادرة قاربين خلال العمليتين، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية والجزائرية.

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21:10ت م

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