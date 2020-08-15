

القاهرة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

وصلت إلى مطار بيروت الدولي مجموعة من طائرات النقل العسكرية في رحلتها الخامسة وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين بالجامعات المصرية من التخصصات الطبية المختلفة والمقرر انضمامهم للعمل في المركز الصحي للجامعة العربية ببيروت.

وقال المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار فتح الجسر الجوي من المساعدات العاجلة المقدمة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية وتكثيفها لمساعدة أبناء الشعب اللبناني لتجاوز آثار انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن الرحلة ضمت شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية.

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20:53ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طائرات نقل عسكرية مصرية تحمل مساعدات ووفد طبي لدعم جهود علاج مصابي انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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