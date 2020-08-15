السعودية اليوم / من الوجهات السياحية في المملكة .. رحلة التجوّل بين الغيوم



الطائف 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

تأسر الناظر الطبيعةُ الخلابة على امتداد جبال السروات، وتضفي بجمالها عندما تعانق رواسيها السحاب فعلى علو 2500 متر عن سطح البحر تتلوّن القمم بمتنزه " الشفا البري " في الطائف ببياض الغيوم ،وتعطر أرجاء المكان عبير أشجاره مرحبة بزائرها على متن السحاب .

ويشمخ سنام جبل دكا عالياً على رؤوس مرتفعات الشفا وهو جزء من جبال الحجاز ويقع على بُعد 25 كيلومتراً جنوب غرب الطائف، وأعلى جبل في المنطقة ويمكن الوصول إليه عبر طرق معبدة ،فيما يحيطه متنزه على مساحة 10 آلاف متر مربع وسط الطبيعة يتخلّله مسار لممارسة

ويمكن للزائر أن يستمع برحلة من أعالي جبال السروات إلى ساحل البحر البحر الأحمر في تجربة مثيرة بين الجبل والسهل والساحل عبر طريق "عقبة المحمدية" بالقرب من متنزه جبل دكا أو الاستمتاع برحلة عبر التلفريك.

و"الشفا" بتضاريسه وتنوع مكوناته الطبيعية من الأماكن التي تلبّي شغف هواة تسلق الجبال والمنحدرات وعشّاق رحلات السفاري باستخدام سيارات الدفع الرباع أو الدراجات الجبلية .

وبين أحضان الطبيعة تتعدد خيارات الإقامة والاستجمام في مركز الشفا السياحي فيبدو سحر المكان بجمال خضرة أشجار العرعر ونسائم النباتات العطرية وخرير مياه الشلالات، حيث تنتشر العديد من الفنادق ودور الإيواء ،إلى جانب النُّزُل غير التقليدية من خلال الإقامة في الأكواخ الخشبية .

// انتهى //

20:37ت م

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الطائف 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واستأسر الناظر الطبيعةُ الخلابة على امتداد جبال السروات، وتضفي بجمالها عندما تعانق رواسيها السحاب فعلى علو 2500 متر عن سطح البحر تتلوّن القمم بمتنزه " الشفا البري " في الطائف ببياض الغيوم ،وتعطر أرجاء المكان عبير أشجاره مرحبة بزائرها على متن السحاب .ويشمخ سنام جبل دكا عالياً على رؤوس مرتفعات الشفا وهو جزء من جبال الحجاز ويقع على بُعد 25 كيلومتراً جنوب غرب الطائف، وأعلى جبل في المنطقة ويمكن الوصول إليه عبر طرق معبدة ،فيما يحيطه متنزه على مساحة 10 آلاف متر مربع وسط الطبيعة يتخلّله مسار لممارسة رياضة "الهايكنج"، والتسلق الجبلي.ويمكن للزائر أن يستمع برحلة من أعالي جبال السروات إلى ساحل البحر البحر الأحمر في تجربة مثيرة بين الجبل والسهل والساحل عبر طريق "عقبة المحمدية" بالقرب من متنزه جبل دكا أو الاستمتاع برحلة عبر التلفريك.و"الشفا" بتضاريسه وتنوع مكوناته الطبيعية من الأماكن التي تلبّي شغف هواة تسلق الجبال والمنحدرات وعشّاق رحلات السفاري باستخدام سيارات الدفع الرباع أو الدراجات الجبلية .وبين أحضان الطبيعة تتعدد خيارات الإقامة والاستجمام في مركز الشفا السياحي فيبدو سحر المكان بجمال خضرة أشجار العرعر ونسائم النباتات العطرية وخرير مياه الشلالات، حيث تنتشر العديد من الفنادق ودور الإيواء ،إلى جانب النُّزُل غير التقليدية من خلال الإقامة في الأكواخ الخشبية .// انتهى //20:37ت م0102

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