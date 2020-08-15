شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على لغم جرفته سيول اليمن في جازان والان نبدء بالتفاصيل

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم، بلاغاً عن العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.

وتابع: "على الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل - ولله الحمد - أي إصابات في المواقع".