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صندوق الاستثمارات يضخ 4.7 مليار دولار بـ3 صناديق مؤشرات متداولة
زاد حصصه في لايف نيشن إنترتينمنت بنسبة 37.3%
متابعات الخليج 365 - الرياض
أفاد إفصاح بالولايات المتحدة، الجمعة، بأن صندوق الاستثمارات العامة، قلص بشكل كبير حصصًا مباشرة في بعض الشركات القيادية الكبرى واستثمر حوالي 4.7 مليار دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة بقطاعات محددة.
وبلغت القيمة الإجمالية لحيازاته من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة حتى نهاية الربع الثاني من العام 10.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلًا عن حصص مباشرة بقيمة 9.8 مليار دولار في شركات قيادية كشف عنها الصندوق في نهاية الربع الأول، بحسب العربية.
وبحسب الإفصاح، زاد الصندوق السيادي السعودي حصصه في لايف نيشن إنترتينمنت بنسبة 37.3% إلى 12.6 مليون سهم، وفي أوتوماتيك داتا بروسيسنج إلى 1.5 مليون سهم من 574 ألف سهم، فضلًا عن سانكور إنرجي بنسبة 67.4% إلى نحو 51 مليون سهم.
وقلص الصندوق حصة الأسهم في سيسكو سيستمز بنسبة 53.5% إلى 5.8 مليون سهم، وفي أسهم بيركشاير هاثاوي من الفئة b بنسبة 49% إلى 218778 سهما، علاوة على كانديان ناتشورال ريسورسز بنسبة 43.1% إلى 17.1 مليون سهم.
ويظهر الإفصاح الأحدث أن صندوق الاستثمارات العامة تخلى عن حصص في شركات مثل بي بي وبوينغ وفيسبوك وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا، في حين قلص حصصه في عدد قليل من الشركات، بما في ذلك بيركشاير هاثاوي وسيسكو سيستمز.
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