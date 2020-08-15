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2020-08-15 العثور على لغم صخري في جازان جرفته السيول من اليمن المدني نفذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلن الدفاع المدني في منطقة جازان أنه تم العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية. وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم، بلاغاً عن العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل – ولله الحمد – أي إصابات في المواقع.



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