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2020-08-15 غبار على 6 مناطق غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد. وتوقعت الأرصاد استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، كذلك على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وسواحل عسير وجازان. كما توقعت الأرصاد فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير.



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