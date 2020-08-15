رسائل شكر لوزير التعليم: آلية عودة الدراسة حكيمة وتراعي الظروف

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم مواطنون الشكر إلى وزير التعليم حمد آل الشيخ، بعد إعلان آلية عودة الدراسة في التعليم العام والجامعي.

وعبر تويتر، دشن مواطنون وسمًا باسم “شكرًا معالي وزير التعليم، مقدمين من خلاله الشكر على إعلان الوزير آل الشيخ أنه سيتم استئناف ‫الدراسة عن بعد في أول سبعة أسابيع مع تقييم الوضع، وسيكون حضور المعلمين والمعلمات مع طلابهم عن بعد في الفصول الافتراضية.

قرار حكيم:

وعلقت المختصة بالشؤون التعليمية لطيفة الدليهان بالقول: قرار حكيم ينبثق منه حرص قيادتنا الرشيدة على مصلحة التعليم وصحة متابعات الخليج 365، وذلك باستكمال رحلة التعليم عن بعد حتى يستقر الأمن الصحي وربط حضور المعلم بطلابه.

وقال صالح الزبيدي: شكرًا لقيادتنا الحكيمة على إقرار كل ما فيه مصلحة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في هذه الظروف الاستثنائية، وشكرًا وزير التعليم على مراعاة الظروف الحالية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والحرص على سلامتهم وتيسير أمورهم.

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مراعاة للظروف:

وعلق عبدالله الغامدي: شكرًا على مراعاة ظروف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وذلك نابع من حرصكم واهتمامكم بمصلحة الجميع.

أما المالكي فقال: قرار ناجح على مراعاة الظروف الحالية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والحرص على سلامتهم وتيسير أمورهم بالتعليم عن بعد.

وكتب محمد الحربي: قرار حكيم مبني على أساس صحة أبناءنا الطلاب والمعلمين والمعلمات وحماية للجهاز الصحي من الانهيار بحال رجوع الدراسة وكثرة الحالات لا قدر الله، شكرًا للقيادة الحكيمة ووزارة التعليم.

آلية الدراسة في التعليم الجامعي:

وقال آل الشيخ خلال كلمة له مساء اليوم السبت: إن الدراسة للجامعات والتدريب التقني ستكون عن بعد للمقررات النظرية، فيما ستكون الدراسة حضوريًّا للجامعات والتدريب التقني بالنسبة إلى المقررات العملية.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ناقش قبل عدة أسابيع خلال لقاء عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

وأكد آل الشيخ خلال اللقاء أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية، داعيًا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم.

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