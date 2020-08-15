إليك تردد قناة عين ورابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير التعليم، حمد آل الشيخ، عن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتكون الدراسة عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع.

كما أعلن وزير التعليم إطلاق منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد، مع استمرار بث عين الفضائية، وذلك بالتزامن مع العودة إلى الدراسة.

قناة عين:

ويمكن تلقي البث الفضائي لـ قناة عين لمختلف المراحل الدراسية عبر التردد 12437 عرب سات/عمودي.

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وأعلنت قنوات عين التعليمية في وقت سابق أنه سيتم إضافة توقيت بداية كل حصة لجميع المواد الدراسية لكافة المراحل التي تبث عبر قنوات وزارة التعليم تيسيرًا على الطلاب.

كما يمكن الاطلاع على قناة عين عبر يوتيوب على الرابط هنا.

منصة مدرستي:

أما منصة مدرستي فهي على الرابط التالي هنا.

وتوفر منصة مدرستي محتوى إلكترونيًّا تعليميًّا مساندًا ومتنوعًا وميسرًا للتعليمِ، يلبي كافة الفروقِ الفردية، بالإضافة إلى واجبات واختبارات إلكترونية وأدوات تعليمية مساندة لتخطيط وتنفيذ التعليم والتطوير الذاتي المستمر، وأيضًا قنوات متنوعة ومتجددة للتواصل بين منسوبي المدرسة فيما بينهم وأولياء الأمور.

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