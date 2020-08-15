شكرا لقرائتكم إليك تردد قناة عين ورابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إليك تردد قناة عين ورابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد
بالتزامن مع العودة إلى الدراسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير التعليم، حمد آل الشيخ، عن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتكون الدراسة عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع.
كما أعلن وزير التعليم إطلاق منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد، مع استمرار بث عين الفضائية، وذلك بالتزامن مع العودة إلى الدراسة.
قناة عين:
ويمكن تلقي البث الفضائي لـ قناة عين لمختلف المراحل الدراسية عبر التردد 12437 عرب سات/عمودي.
وأعلنت قنوات عين التعليمية في وقت سابق أنه سيتم إضافة توقيت بداية كل حصة لجميع المواد الدراسية لكافة المراحل التي تبث عبر قنوات وزارة التعليم تيسيرًا على الطلاب.
كما يمكن الاطلاع على قناة عين عبر يوتيوب على الرابط هنا.
منصة مدرستي:
أما منصة مدرستي فهي على الرابط التالي هنا.
وتوفر منصة مدرستي محتوى إلكترونيًّا تعليميًّا مساندًا ومتنوعًا وميسرًا للتعليمِ، يلبي كافة الفروقِ الفردية، بالإضافة إلى واجبات واختبارات إلكترونية وأدوات تعليمية مساندة لتخطيط وتنفيذ التعليم والتطوير الذاتي المستمر، وأيضًا قنوات متنوعة ومتجددة للتواصل بين منسوبي المدرسة فيما بينهم وأولياء الأمور.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إليك تردد قناة عين ورابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.