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فيديو.. منتزه جوف آل الشواط يجذب عشرات الزوار بمناظره الطبيعية
يتميز بوجود أعداد كبيرة من الأشجار والأعشاب الكثيفة
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
يشهد منتزه جوف آل الشواط، شرق محافظة أحد رفيدة، هذه الأيام توافد العشرات من الزوار والسياح الذين فضلوا التنزه فيه لما يحتويه من مناظر جميلة وطبيعة خلابة تشكلت بجريان الغيل بالوادي الممتد على طول مساحة المنتزه الشاسعة بعد هطول الأمطار والسيول التي هطلت على المناطق العلوية لجوف آل الشواط.
كما استمتع الزوار والأهالي بوجود أعداد كبيرة من الأشجار والأعشاب الكثيفة التي شكلت غابات على جانبي الوادي ومسطحات المنتزه، مع توفر عدد الخدمات مثل المظلات ودورات المياه؛ مما جعل المنتزه متميزًا عن جميع المتنزهات في المحافظة.
ويحظى المنتزه بأعلى عدد من الزوار والسياح خلال هذه الفترة.
الجدير بالذكر أن بلدية المحافظة ما زالت تعمل على إكمال بعض الخدمات والتحسينات التي يحتاجها المنتزه من أجل توفير جميع الخدمات وتهيئة الموقع لجميع الزوار من الأهالي والمصطافين.
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