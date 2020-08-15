انعكاسات كورونا على الإبداع بمعرض افتراضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها معرضا افتراضيا عبر شبكة الإنترنت تحت شعار «الفن والجائحة» شاركت فيه 20 فنانة تشكيلية و12 فنانا تشكيليا. وأوضح مدير فرع الجمعية أحمد السروي أن المعرض جاء ضمن جهود الجمعية في التفاعل المباشر مع كل حدث يتعلق بالمجتمع لنقل وتعزيز التجارب الإبداعية للفنانين والفنانات التشكيليين في منطقة عسير.

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