انعكاسات كورونا على الإبداع بمعرض افتراضي

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وأوضح مدير فرع الجمعية أحمد السروي أن المعرض جاء ضمن جهود الجمعية في التفاعل المباشر مع كل حدث يتعلق بالمجتمع لنقل وتعزيز التجارب الإبداعية للفنانين والفنانات التشكيليين في منطقة عسير.
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