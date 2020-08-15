1413 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1528 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1528 حالة، و31 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 297,315 حالة، منها 29,459 حالة نشطة، بينها 1766 حالة حرجة. 297,315 إجمالي الحالات 29,459 الحالات النشطة 264,487 المتعافون 3369 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن 76 خميس مشيط 68 الدمام 65 مكة المكرمة 59 الرياض 57 جازان 57 جدة 55 حائل 53 ينبع 45 المدينة المنورة 42 الهفوف 32 بريدة 27 حفر الباطن 26 تبوك 25 أبها 24 المبرز 22 العيدابي 22 أملج 20 الحرجة 19 بارق 19 نجران 19 أبوعريش 18 الطائف 18 الجبيل 18 صامطة 18 بيش 17 أحد رفيدة 17 عنيزة 17 الرس 14 بللسمر 13 تثليث 13 رجال ألمع 13 وادي الدواسر 12 بيشة 12 قلوة 12 صبيا 11 القنفذة 11 بلجرشي 10 الدائر 10 الخبر 9 النبهانية 9 عرعر 9 المجمعة 9 عيون الجواء 9 القوز 9 المظيلف 9 الخرج 9 رأس تنورة 8 فرسان 8 سراة عبيدة 8 رياض الخبراء 8 الخفجي 8 الريث 7 بقيق 7 الأرطاوية 7 ضرما 7 شرورة 7 فيفا 7 الحجرة 6 القطيف 6 الظهران Advertisements 6 سبت العلاية 6 قصيباء 6 البدائع 6 المذنب 5 مليجة 5 الحناكية 5 ظهران الجنوب 5 النماص 4 وادي بن هشبل 4 الدوادمي 4 محايل 4 الشملي 4 حوطة بني تميم 4 خيبر 4 المجاردة 4 الوجه 4 أضم 3 الشعبة 3 الطوال 3 عفيف 3 الزلفي 3 القريات 3 العيون 3 حريملاء 3 الجفر 2 الرويضة 2 العارضة 2 طريف 2 ضرية 2 القيصومة 2 صفوى 2 العويقيلة 2 العقيق 2 ضبا 2 السليل 2 ليلى 2 شقراء 2 ضمد 2 الحمنة 2 ساجر 2 الفرشة 2 البشائر 1 الأسياح 1 بدر الجنوب 1 الرين 1 الشنان 1 حوطة سدير 1 البرك 1 المحاني 1 الدلم 1 نمرة 1 رنية 1 الكامل 1 صوير 1 البجادية 1 الحريق 1 أحد المسارحة 1 تربة 1 بقعاء 1 المزاحمية 1 النعيرية 1 العيص 1 الصفيري 1 قرية العليا 1 ثريبان

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