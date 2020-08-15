شكرا لقرائتكم خبر 1413 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1528 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
297,315 إجمالي الحالات
29,459 الحالات النشطة
264,487 المتعافون
3369 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب المدن
76 خميس مشيط
68 الدمام
65 مكة المكرمة
59 الرياض
57 جازان
57 جدة
55 حائل
53 ينبع
45 المدينة المنورة
42 الهفوف
32 بريدة
27 حفر الباطن
26 تبوك
25 أبها
24 المبرز
22 العيدابي
22 أملج
20 الحرجة
19 بارق
19 نجران
19 أبوعريش
18 الطائف
18 الجبيل
18 صامطة
18 بيش
17 أحد رفيدة
17 عنيزة
17 الرس
14 بللسمر
13 تثليث
13 رجال ألمع
13 وادي الدواسر
12 بيشة
12 قلوة
12 صبيا
11 القنفذة
11 بلجرشي
10 الدائر
10 الخبر
9 النبهانية
9 عرعر
9 المجمعة
9 عيون الجواء
9 القوز
9 المظيلف
9 الخرج
9 رأس تنورة
8 فرسان
8 سراة عبيدة
8 رياض الخبراء
8 الخفجي
8 الريث
7 بقيق
7 الأرطاوية
7 ضرما
7 شرورة
7 فيفا
7 الحجرة
6 القطيف
6 الظهران
6 سبت العلاية
6 قصيباء
6 البدائع
6 المذنب
5 مليجة
5 الحناكية
5 ظهران الجنوب
5 النماص
4 وادي بن هشبل
4 الدوادمي
4 محايل
4 الشملي
4 حوطة بني تميم
4 خيبر
4 المجاردة
4 الوجه
4 أضم
3 الشعبة
3 الطوال
3 عفيف
3 الزلفي
3 القريات
3 العيون
3 حريملاء
3 الجفر
2 الرويضة
2 العارضة
2 طريف
2 ضرية
2 القيصومة
2 صفوى
2 العويقيلة
2 العقيق
2 ضبا
2 السليل
2 ليلى
2 شقراء
2 ضمد
2 الحمنة
2 ساجر
2 الفرشة
2 البشائر
1 الأسياح
1 بدر الجنوب
1 الرين
1 الشنان
1 حوطة سدير
1 البرك
1 المحاني
1 الدلم
1 نمرة
1 رنية
1 الكامل
1 صوير
1 البجادية
1 الحريق
1 أحد المسارحة
1 تربة
1 بقعاء
1 المزاحمية
1 النعيرية
1 العيص
1 الصفيري
1 قرية العليا
1 ثريبان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.