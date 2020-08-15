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1413 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1528 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1413 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 1528 حالة، و31 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 297,315 حالة، منها 29,459 حالة نشطة، بينها 1766 حالة حرجة.

297,315 إجمالي الحالات

29,459 الحالات النشطة

264,487 المتعافون

3369 الوفيات

الحالات الجديدة بحسب المدن

76 خميس مشيط

68 الدمام

65 مكة المكرمة

59 الرياض

57 جازان

57 جدة

55 حائل

53 ينبع

45 المدينة المنورة

42 الهفوف

32 بريدة

27 حفر الباطن

26 تبوك

25 أبها

24 المبرز

22 العيدابي

22 أملج

20 الحرجة

19 بارق

19 نجران

19 أبوعريش

18 الطائف

18 الجبيل

18 صامطة

18 بيش

17 أحد رفيدة

17 عنيزة

17 الرس

14 بللسمر

13 تثليث

13 رجال ألمع

13 وادي الدواسر

12 بيشة

12 قلوة

12 صبيا

11 القنفذة

11 بلجرشي

10 الدائر

10 الخبر

9 النبهانية

9 عرعر

9 المجمعة

9 عيون الجواء

9 القوز

9 المظيلف

9 الخرج

9 رأس تنورة

8 فرسان

8 سراة عبيدة

8 رياض الخبراء

8 الخفجي

8 الريث

7 بقيق

7 الأرطاوية

7 ضرما

7 شرورة

7 فيفا

7 الحجرة

6 القطيف

6 الظهران

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6 سبت العلاية

6 قصيباء

6 البدائع

6 المذنب

5 مليجة

5 الحناكية

5 ظهران الجنوب

5 النماص

4 وادي بن هشبل

4 الدوادمي

4 محايل

4 الشملي

4 حوطة بني تميم

4 خيبر

4 المجاردة

4 الوجه

4 أضم

3 الشعبة

3 الطوال

3 عفيف

3 الزلفي

3 القريات

3 العيون

3 حريملاء

3 الجفر

2 الرويضة

2 العارضة

2 طريف

2 ضرية

2 القيصومة

2 صفوى

2 العويقيلة

2 العقيق

2 ضبا

2 السليل

2 ليلى

2 شقراء

2 ضمد

2 الحمنة

2 ساجر

2 الفرشة

2 البشائر

1 الأسياح

1 بدر الجنوب

1 الرين

1 الشنان

1 حوطة سدير

1 البرك

1 المحاني

1 الدلم

1 نمرة

1 رنية

1 الكامل

1 صوير

1 البجادية

1 الحريق

1 أحد المسارحة

1 تربة

1 بقعاء

1 المزاحمية

1 النعيرية

1 العيص

1 الصفيري

1 قرية العليا

1 ثريبان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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